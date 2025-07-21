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ВС РФ накрыли военные объекты Украины: такого удара ещё не было

Россия нанесла по Украине рекордное количество ударов дронами и ракетами
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Правда ТВ

 Россия наносит мощный удар по Украине — ночью с 20 на 21 июля ВС РФ атакуют сразу по нескольким направлениям. Как сообщает Telegram-канал Mash, применяется рекордное количество беспилотников и ракет. Цель — военные объекты, аэродромы, энергетика и пункты временного размещения украинских военных.

В Киеве, по данным Mash, одна из ракет поражает завод «Артем». Это предприятие занимается производством ракет.

Мэр столицы Виталий Кличко подтверждает: взрывы звучат в Соломенском и Дарницком районах. А чуть раньше канал «Военкоры русской весны» сообщал, что в городе работают беспилотники «Герань-2».

Атака становится одной из самых массированных за всё время конфликта.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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