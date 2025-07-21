Смертельные бактерии добрались до трёх морей: купание может закончиться ампутацией

У берегов Турции обнаружены опасные вибрионы в трёх морях — врачи предупреждают

1:23 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Турецкие врачи предупреждают об опасности — у побережья сразу трёх морей обнаружены опасные бактерии. Уролог Угур Аферин из больницы Florence Nightingale в Стамбуле говорит, что речь идёт о вибрионах. Эти бактерии живут в тёплой солоноватой воде и активны летом. Их нашли в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях.

Самая опасная — Vibrio vulnificus. Она может проникать в организм через открытые раны и вызывать тяжёлые инфекции тканей. Иногда дело доходит до сепсиса, ампутации и даже смерти. В Центре по контролю заболеваний США подчёркивают — каждый пятый заражённый не выживает.

Также врач отметил, что через сырые моллюски, особенно устрицы, можно заразиться другим видом — Vibrio parahaemolyticus. Она вызывает боль в животе, понос, рвоту и лихорадку. А у людей со слабым иммунитетом — серьёзные осложнения.

Аферин напомнил и о риске заражения холерой. Хоть случаи в Турции редки, полностью исключать их нельзя. Европейские врачи тоже бьют тревогу — похожие бактерии уже находят в Северном и Балтийском морях. Рекомендуют не есть сырые морепродукты и не купаться с ранами.

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