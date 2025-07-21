У Натальи Фриске проблемы не только со здоровьем: экстренное видеообращение из больницы

Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске и экс-участница "Блестящих", вновь оказалась в больнице и обратилась к подписчикам с откровением о двойной проблеме.
Помимо ухудшения здоровья, артистка столкнулась с острым финансовым кризисом. В экстренном видеообращении из палаты с забинтованной шеей Фриске рассказала, что ночью у неё резко поднялась температура, потребовавшая срочной госпитализации.
Она подчеркнула, что "болезнь это страшно". Однако, главной болью стали деньги.
"Сейчас у меня действительно тяжёлый период с финансами. Подушки на такой случай у меня нет", — заявила Наталья.
Она объяснила, что большинству людей сложно делать накопления из-за низких зарплат, а её ситуация усугубляется невозможностью работать: "Год уже без работы".
Доход от блога, по словам Фриске, не спасает: "Покрывает уровень жизни, про путешествия я вообще молчу". Артистка подчеркнула, что рассчитывать может только на себя, и призвала подписчиков искать дополнительные источники дохода заранее.
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