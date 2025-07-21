За оплату криптовалютой — штраф до миллиона: в России готовят жёсткий запрет

В России в 2026 году могут ввести штрафы за расчёты в криптовалюте

1:23 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 2026 года в России могут ввести штрафы за расчёты в криптовалюте. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Он заявил, что ситуация требует срочного регулирования. Сейчас криптовалюта — в "серой зоне", и нужно ввести ответственность за её использование внутри страны. Инициативу поддерживают и в Центробанке. Ещё в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о необходимости усилить меры против криптовалютных расчётов.

Как уточнил директор юрдепартамента ЦБ Андрей Медведев, для физических лиц планируют ввести штрафы от 100 до 200 тысяч рублей. Для компаний — от 700 тысяч до миллиона.

Ранее президент Владимир Путин также поднимал тему криптовалют. 8 июля он заявил, что их всё чаще используют в коррупционных схемах. С соответствующим докладом тогда выступил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Он сообщил, что многие преступления связаны с криптовалютой и схемами через аффилированных лиц.

По словам Чиханчина, борьба с таким видом нарушений сейчас — один из приоритетов его ведомства. Ввод новых штрафов станет частью этой работы.

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