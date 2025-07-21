Мост не выдержал: три посёлка в Подмосковье оказались отрезаны от мира

В Подмосковье обрушился мост из-за дождей — отрезаны три населённых пункта

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Подмосковье после сильных дождей обрушился мост. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, из-за происшествия отрезанными от дороги остались три населённых пункта в Наро-Фоминском районе — часть деревни Алексино, а также садовые товарищества "Верейское" и "Исьма".

По словам источника агентства, бетонную конструкцию размыло — и она рухнула. Сейчас рабочие разбирают остатки старого моста и одновременно отсыпают новую временную переправу. Пока её не достроили, спасатели помогают жителям перебраться через воду с помощью лодок. Обещают закончить работы до обеда понедельника.

Непогода продолжает доставлять проблемы и в самой столице. Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что в одном из районов машина скорой помощи застряла в огромной луже. Вода дошла до решётки радиатора. Был ли внутри пациент — неизвестно. Медики и водитель либо покинули авто, либо остались на месте — официальной информации пока нет.

Синоптики объясняют такие погодные аномалии последствиями изменения климата. Хотя, по их прогнозу, дожди в ближайшее время пойдут на спад.

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