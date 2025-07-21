Ничего вернуть не получится: почему пятая жена ушла от Ефремова после 23 лет и троих детей

София Кругликова и вернувшийся из тюрьмы актёр Михаил Ефремов завершают 23-летний брак. По данным Life со ссылкой на Shot, пятая жена артиста была вынуждена прервать отношения.
Источник в окружении семьи рассказал, что разрыв произошёл из-за серьёзных конфликтов. Ключевой причиной назвали молчание Ефремова после его встречи в исправительной колонии с актрисой Дарьей Белоусовой (41 год), о которой ранее писала пресса.
"Актёр пока только готовится к разводу, но это вопрос времени. Сейчас уже точно ничего вернуть не получится", — заявил инсайдер.
Он уточнил, что официальное оформление развода могут отложить из-за наличия несовершеннолетних детей и нежелания семьи снова попадать в центр скандалов.
Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. У пары трое детей: дочери Вера и Надежда, а также сын Борис.
Актер был осуждён на 7,5 лет в колонии Белгородской области за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года, в котором погиб курьер Сергей Захаров. В апреле этого года он вышел по УДО.
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