Роковой выезд на встречку: как погиб экс-участник The Hatters и его супруга в страшной аварии

Трагедия на трассе: бывший тромбонист The Hatters и его жена погибли в ДТП — что известно

1:21 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывший тромбонист группы The Hatters Вадим Рулёв и его жена Екатерина погибли в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области.

Трагедия произошла на 34-м километре автодороги "Зверево — Малиновка". По предварительным данным, 35-летний Рулёв управлял мотоциклом BMW и двигался на высокой скорости.

Музыкант не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Land Rover. От полученных травм 35-летний Рулёв и его 33-летняя супруга скончались на месте.

Группа The Hatters подтвердила трагическую новость в своём Telegram-канале и соцсетях, выразив глубокую скорбь.

"Вчера не стало нашего друга Вадима Рулёва и его жены Екатерины. Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которыми мы прошли через многое. Светлая память", — сообщили музыканты.

По данным Mash, водитель Land Rover, участвовавшего в столкновении, за последние полгода привлекался к административной ответственности 37 раз за нарушения ПДД.

Вадим Рулёв покинул The Hatters несколько лет назад и продолжил карьеру в симфоническом оркестре.

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