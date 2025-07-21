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Москва закипает: жара под 30 градусов возвращается

Вильфанд: жара до 30 градусов вернётся в Москву к 26–27 июля
1:16
Правда ТВ

В Москву возвращается жара. Уже к выходным, 26-27 июля, температура в столице поднимется до 29-30 градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

На протяжении недели в городе будет по-летнему тепло: плюс 25-27 градусов. Атмосферное давление останется пониженным. Возможны кратковременные дожди, но сильных ливней не ожидается. Вильфанд подчеркнул — июль всегда был самым дождливым месяцем лета во всех регионах России, поэтому погода в пределах нормы. По его словам, "ни жары сумасшедшей, ни пожароопасности, ни холода нет".

Тропические ливни, которые недавно накрыли Москву, метеорологи назвали нехарактерными для региона. Ещё пять лет назад такой объём осадков в мегаполисе казался невероятным. Сейчас же подобные явления объясняют изменениями климата.

По данным Росгидромета, череда дождей завершится уже с понедельника, 21 июля. А дальше столицу ждёт привычное лето — жаркое и солнечное.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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