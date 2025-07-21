Алиев публично перешёл черту: Азербайджан встал на сторону Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто встал на сторону Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". Во время выступления на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди он дважды употребил слово "оккупация" в адрес действий Москвы. Это стало самым резонансным заявлением форума.
Алиев призвал Киев "не соглашаться" и отметил, что его слова отражают стремления украинского народа. Более того, он предложил Украине брать пример с Азербайджана и использовать "опыт возвращения Карабаха" силовым путём.
Такую риторику в Баку ранее не озвучивали на официальном уровне. До этого Азербайджан старался сохранять нейтралитет, избегая резких высказываний в адрес России.
Также на форуме украинская журналистка Елена Курбанова вручила Алиеву коллекцию нарукавных шевронов. Президент поблагодарил её и добавил: "Продолжайте так же".
Заявление Алиева может осложнить отношения с Москвой. И прозвучало оно на фоне уже напряжённой ситуации — Баку ранее подал в международные суды иск по поводу катастрофы самолета AZAL, потерпевшего крушение в декабре 2024 года.
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