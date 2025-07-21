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Егор Кончаловский раскрыл главный секрет своего разрыва с Любовью Толкалиной

Непростой характер Толкалиной: Егор Кончаловский рассказал о разрыве
1:22
Правда ТВ

Режиссёр Егор Кончаловский в эфире программы "Судьба человека" на "России 1" сделал откровенное признание о разрыве с актрисой Любовью Толкалиной.

Оказалось, пара рассталась задолго до публичного объявления в 2017 году, завершившего более 20 лет отношений.

"В определённый момент, когда у меня появился сын, пришлось этот секрет Полишинеля, как говорится, раскрыть", — объяснил Кончаловский необходимость огласки.

Долгое время бывшие супруги скрывали расставание ради дочери Марии и не считали нужным афишировать личную жизнь.

Главной причиной разрыва режиссёр назвал кардинальные различия в характерах и жизненных ритмах.

"Люба — человек мне, в общем-то, неподходящий. Она очень волнующийся человек, заражающий своим переживанием других", — заявил он.

Кончаловский также отметил, что Толкалина "неправильно воспринимала семью", и его желание сохранять отношения со временем пропало.

Режиссёр не удивлён, что его экс-возлюбленная, несмотря на внешность, остаётся одна: "Очень у неё непростой характер". Тем не менее, он не жалеет о совместно прожитых годах и благодарен Толкалиной за дочь Марию, подчёркивая, что актриса — "человек удивительно хороший".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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