Фронт трещит — кабинет рушится: Зеленский меняет правительство под давлением

Financial Times: Зеленский усиливает правительство на фоне ухудшения положения ВСУ

1:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Положение украинской армии на фронте ухудшается — и это создает серьезные проблемы для нелегитимного президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Financial Times. Издание отмечает, что давление на главу государства усиливается как на линии боевых действий, так и внутри страны.

На прошлой неделе Зеленский провёл масштабные перестановки в правительстве. По мнению западных аналитиков, он стремится укрепить устойчивость Украины на фоне затяжной войны. Новый состав Кабмина уже утвердила Верховная рада.

Бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля назначили министром обороны. Новым главой правительства стала Юлия Свириденко. Она ранее занимала пост вице-премьера.

Михаил Федоров сохранил кресло министра цифровой трансформации и стал первым вице-премьером. Ответственным за евроинтеграцию назначен Тарас Качка. До этого он был замминистра экономики.

Герман Галущенко, ранее возглавлявший Минэнерго, стал министром юстиции. Его место заняла Светлана Гринчук. Министерство социальной политики теперь возглавляет Денис Улютин, а экономику и сельское хозяйство — Алексей Соболев.

Ряд министров сохранили свои посты. Среди них — главы МВД, Минздрава, Минобразования, Минфина, а также министры по делам молодежи, ветеранов и спорта.

По оценке Financial Times, эти перестановки — попытка президента перехватить инициативу и показать, что власти контролируют ситуацию в стране.

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