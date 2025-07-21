Не только здоровье, но и деньги: Киркоров раскрыл силу оберега, связывающего его с Пугачёвой

Филипп Киркоров, триумфально вернувшись на сцену фестиваля VK FEST после выздоровления от ожога, привлёк внимание не только выступлением, но и загадочным аксессуаром.
На шее певца красовался уникальный кристальный оберег. В комментарии StarHit Киркоров раскрыл историю амулета.
"Тогда этих амулетов было всего два в мире. Их было не достать. Первый — у меня, а второй — угадайте у кого", — заявил артист, прозрачно намекнув на Аллу Пугачёву.
Он добавил, что одно украшение подарил себе, а второе - избраннице. Также певец подчеркнул силу оберега: "Он приносит и счастье, и здоровье, и деньги".
По словам Киркорова, владелица второго кристалла до сих пор носит его "в память о когда-то родном человеке", что лишь усилило ассоциации с Примадонной.
Возвращение Киркорова стало ярким событием: он исполнил шесть песен в шести костюмах, полностью оправившись от последствий ожога руки, полученного из-за пиротехники на питерском концерте.
Заживление осложнялось сахарным диабетом певца, что делает его восстановление и упоминание оберега, дарующего здоровье, особенно символичными.
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