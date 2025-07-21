Наталья Варлей раскрыла тайну Гайдая: вот как режиссёр заставлял её блистать на экране

Метод Гайдая: как режиссёр добивался куража от Натальи Варлей

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Свободном Амурской области, на родине Леонида Гайдая, громко стартовал первый фестиваль комедийного кино "Гайдай Фест".

Мероприятие посвящено грядущему 60-летию легендарной "Кавказской пленницы". Центральным гостем стала Наталья Варлей, сыгравшая главную роль в юбилейной комедии.

Актриса очаровала зрителей историями со съёмок. Она раскрыла метод Гайдая возвращать ей кураж: режиссёр заставлял бегать на четвёртый этаж и обратно, чтобы взгляд "загорелся".

Интересно, что талант Варлей разглядел сам директор "Мосфильма" Иван Пырьев. Он сравнил юную актрису с Любовью Орловой. Его пророчество сбылось — после премьеры Варлей проснулась знаменитой.

Фильмы Гайдая вновь доказали свою вечную актуальность. Их юмор остаётся близким современникам, а смех — поистине бессрочным.

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