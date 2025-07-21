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Агата Муцениеце раскрыла секрет встречи с сыном после года разлуки — что изменилось?

Агата Муцениеце встретилась с сыном после долгой разлуки — что известно
1:20
Правда ТВ

Актриса Агата Муцениеце поделилась важным моментом в соцсети Instagram*. Она опубликовала видео, подтверждающее встречу с сыном Тимофеем после продолжительного периода разлуки.

В коротком ролике виден играющий на площадке Тимофей, а также младшая дочь актрисы, Мия. Муцениеце лаконично подписала сторис: "Они", сопроводив сообщение сердечком.

Woman.ru выдвинуло версию, что переломным моментом могла стать недавняя беременность актрисы. Ранее она разрешила дочери навестить отца, Павла Прилучного. Теперь же оба ребёнка вернулись к матери.

Эксперты издания предполагают, что встреча произошла не в её доме. Скорее, на нейтральной территории. Однако сам факт общения указывает на возможное потепление в непростых отношениях между матерью и сыном.

Напомним, осенью прошлого года Муцениеце заявляла, что Тимофей живёт с отцом и не хочет с ней общаться. Актриса считала решение сына не самостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в ведении "войны" против неё. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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