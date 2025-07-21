Агата Муцениеце раскрыла секрет встречи с сыном после года разлуки — что изменилось?

Актриса Агата Муцениеце поделилась важным моментом в соцсети Instagram*. Она опубликовала видео, подтверждающее встречу с сыном Тимофеем после продолжительного периода разлуки.
В коротком ролике виден играющий на площадке Тимофей, а также младшая дочь актрисы, Мия. Муцениеце лаконично подписала сторис: "Они", сопроводив сообщение сердечком.
Woman.ru выдвинуло версию, что переломным моментом могла стать недавняя беременность актрисы. Ранее она разрешила дочери навестить отца, Павла Прилучного. Теперь же оба ребёнка вернулись к матери.
Эксперты издания предполагают, что встреча произошла не в её доме. Скорее, на нейтральной территории. Однако сам факт общения указывает на возможное потепление в непростых отношениях между матерью и сыном.
Напомним, осенью прошлого года Муцениеце заявляла, что Тимофей живёт с отцом и не хочет с ней общаться. Актриса считала решение сына не самостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в ведении "войны" против неё.
* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.