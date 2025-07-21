Германия рискует остаться без света: зелёная стратегия трещит по швам

Bild: Германии грозит дефицит электроэнергии на фоне роста потребления

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Германии могут возникнуть серьёзные проблемы с электроэнергией. Об этом пишет издание Bild, ссылаясь на внутренние оценки министерства экономики ФРГ.

Главная причина — рост потребления и слишком дорогая инфраструктура. По подсчётам, расходы на развитие электросетей и переход на "зелёную" энергетику к 2045 году могут обойтись в 600 миллиардов евро. При этом электропотребление в стране продолжает расти. К 2035 году, по прогнозам, оно может удвоиться — до 1000 тераватт-часов в год. Причина — рост числа дата-центров, электромобилей и тепловых насосов.

Министр экономики Катерина Райхе признаёт: страна оказалась в энергетической ловушке. Она считает, что теперь развитие "зелёной" генерации нужно координировать с расширением сетей. Это, по её мнению, поможет сдержать расходы для бизнеса и населения.

Ситуация осложняется тем, что Германия не отказывается от планов по свёртыванию угольной энергетики. Полный отказ от угля запланирован на 2038 год. На этом фоне эксперты уже ставят под сомнение реалистичность перехода к "зелёному" будущему в заявленные сроки.

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