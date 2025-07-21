Золото, вклады и облигации: как правильно распределить сбережения в 2025 году

Финансовый директор Куликова назвала оптимальное распределение сбережений в 2025 году

1:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В 2025 году лучший способ сохранить и приумножить сбережения — это правильное распределение средств. Финансовый директор и консультант Марина Куликова в разговоре с "Газетой.Ru" назвала оптимальную стратегию: 40% вложить в облигации, защищённые от инфляции, ещё 40% — разместить на банковских вкладах, а оставшиеся 20% — в драгоценные металлы.

Такой подход, по словам эксперта, помогает сократить риски. Если один из инструментов временно проседает, другие — подстрахуют.

Куликова подчёркивает: важно учитывать не только типы вложений, но и их размер. Например, при небольшом капитале — около 50 тысяч рублей — вполне можно купить золотые или серебряные монеты. В том числе памятные. Также доступны слитки: до 10 граммов золота или до 50 граммов серебра. Крупные слитки стоят дешевле за грамм — наценка ниже.

Если суммы серьёзнее, эксперт советует не хранить металл дома, а разместить его в депозитарии — банковском или специализированном. Это безопаснее и позволяет продать актив при необходимости.

Есть и безналичные варианты — обезличенные металлические счета или инвестиционные сертификаты. Металл в руки не получаешь, но цена зависит от биржевой. Такие вложения проще и дешевле по комиссиям.

Куликова напомнила и об ошибках, которых стоит избегать. Среди них — инвестиции в сомнительные схемы, отсутствие диверсификации, паника при колебаниях рынка, игнорирование инфляции, хранение крупных сумм дома и забывчивость при уплате налогов.

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