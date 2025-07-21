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Провокация у границы — не ради победы, а ради картинки: что задумал Киев

ВСУ могут попытаться прорваться в Брянскую область
1:23
Правда ТВ

Россия должна быть готова к новой попытке прорыва границы со стороны Украины — об этом предупреждает Telegram-канал "Старше Эдды", который следит за ходом спецоперации. По данным авторов, удар может прийтись и по направлению Брянской области.

Главная цель таких атак, как утверждается, не военная. Речь скорее о медийном и политическом эффекте. Киеву, по мнению авторов, нужно показать хоть какой-то результат, чтобы воодушевить союзников и убедить США в своей нужности. Основной адресат — президент Дональд Трамп, который, как считают авторы канала, должен увидеть, что Украина всё ещё борется и заслуживает поддержки.

При этом военный эффект у возможного прорыва будет второстепенным. Такие атаки, как считают в канале, будут отвлекать силы России от других направлений. И скорее всего, будут носить характер диверсий.

Похожее мнение озвучивал и военный эксперт Василий Дандыкин. Он говорил, что ВСУ могут вновь попытаться прорваться в Курскую или Белгородскую области. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский уже сформировал резерв численностью до 50 тысяч человек. Эту группу могут бросить в бой — даже несмотря на высокие потери.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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