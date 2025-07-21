В квитанциях появится новая строка: за что теперь будут платить россияне

В России в квитанциях ЖКХ может появиться отдельная строка за текущий ремонт

1:21 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России готовятся внести изменения в платежки за коммуналку. В Госдуме обсуждают законопроект, по которому в квитанциях появится новая строка — "Текущий ремонт". Об этом пишет издание "Известия".

Отдельный платеж не приведет к росту расходов — утверждают авторы инициативы. По их словам, мера направлена на то, чтобы сделать систему более понятной и прозрачной. Жители смогут точно видеть, сколько платят именно за ремонт. А управляющим компаниям будет проще планировать работы по содержанию домов.

Сейчас плата за текущий ремонт обычно входит в графу "Содержание жилья". После нововведения этот пункт выделят отдельно.

Кроме того, с 1 марта 2026 года изменится дата получения квитанций. Вместо 1 числа документы будут приходить 5-го каждого месяца.

Параллельно россиян с депозитами предупреждают: доход от вкладов может лишить права на субсидии на оплату ЖКУ. Если совокупный доход превысит установленный порог — субсидию могут не дать.

Отдельно отмечается, что Минстрой уже предлагал ввести единый платежный документ по всем услугам. И это тоже должно упростить систему.

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