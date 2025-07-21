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Алиев не сдержался: обвинил Россию и обратился к США

Алиев подал международный иск по делу о крушении самолёта AZAL под Актау
1:16
Правда ТВ

Отношения между Россией и Азербайджаном заметно обострились. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку подаст иск в международные суды из-за катастрофы самолета авиакомпании AZAL. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Алиев раскритиковал действия Следственного комитета России. По его словам, генеральный прокурор Азербайджана направляет в СК запросы, но в ответ приходит только фраза: "следствие продолжается". Президент считает такую позицию неэффективной и вредной.

На фоне напряженности с Москвой, Азербайджан усиливает связи с США. Алиев пригласил Дональда Трампа в качестве посредника в переговорах с Арменией. И заявил, что у Баку и Вашингтона есть большой потенциал для развития партнёрства.

Напомним, что трагедия произошла 25 декабря прошлого года. Самолет Embraer 190 выполнял рейс Баку — Грозный, но разбился под Актау. На борту были 67 человек. Погибли 38.

Позже опубликовали расшифровку переговоров экипажа. Пилоты приняли решение лететь сначала в Баку, а потом — в Актау.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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