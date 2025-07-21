Китай встал на защиту России: ЕС не ожидал такого ответа

Китай выразил протест против 18-го пакета антироссийских санкций ЕС

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Китай выражает резкий протест против нового, 18-го по счету, пакета санкций Евросоюза против России. Заявление опубликовано на сайте министерства коммерции КНР 21 июля.

Пекин подчеркивает: он всегда был против односторонних ограничений, особенно тех, что не одобрены Совбезом ООН и не имеют юридического основания. Китайская сторона также требует, чтобы ЕС перестал вносить китайские компании в санкционные списки. В Минкоммерции Китая заверили, что будут защищать свои компании всеми возможными способами.

По мнению Пекина, действия Евросоюза вредят торговым связям между Китаем и ЕС. А также подрывают финансовое сотрудничество двух сторон.

Напомним, что 18-й пакет санкций вступил в силу 19 июля. Евросоюз включил в него 22 российских банка. В том числе — Т-Банк, Сургутнефтегазбанк и банк "Санкт-Петербург".

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