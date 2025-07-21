Дом взамен на ребёнка: как в России хотят решить демографию через ипотеку

Сенатор Гибатдинов предложил списывать ипотеку при рождении ребёнка в России

1:23 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Поднять уровень рождаемости в России можно с помощью ипотечных льгот — уверен сенатор Айрат Гибатдинов. Он предлагает списывать долги по жилищным кредитам, если в семье появляется ребенок. Причем, как частично, так и полностью. По словам сенатора, без решения квартирного вопроса не стоит ждать прироста населения. Молодым нужно дать уверенность в завтрашнем дне — жилье, доход, качественные медицина и образование.

Еще одна идея — отменить первоначальный взнос для семей, где рождается ребенок. Гибатдинов считает, что действующих мер поддержки сейчас недостаточно. Того же маткапитала, как правило, не хватает, чтобы купить собственную квартиру.

По мнению сенатора, демография — это не только про деньги. Людям нужно по-новому объяснять ценность семьи. Делать это стоит через кино — показывать героев, у которых есть дети, супруги, родные. И именно так, считает он, должна выглядеть "норма" — когда у человека есть семья, и это воспринимается как личный рост.

Ранее в стране уже предлагали расширить параметры семейной ипотеки. В частности, увеличить площадь квартиры, на которую она распространяется. Это тоже может подтолкнуть россиян к рождению детей.

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