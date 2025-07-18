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В Сети составили рейтинг самых бесполезных героев сериалов: кто стал лидером?

Джейсон Мендоза из В лучшем мире возглавил антирейтинг самых бесполезных сериальных героев
Правда ТВ

Пользователь Reddit под ником funmighthold запустил масштабное обсуждение: кто самый бесполезный герой известных сериалов? Идея вызвала ажиотаж, собрав более 600 комментариев и сформировав народный антирейтинг.

Инициатор голосования считал, что "победа" по праву принадлежит Джеки Априлу из "Клана Сопрано", который, по его мнению, "не принял ни одного правильного решения".

Однако большинство участников дискуссии присудили звание Джейсону Мендозе из ситкома "В лучшем мире". Несмотря на эмоциональный интеллект персонажа, пользователей раздражали его нелогичные и противоречивые поступки на протяжении всего шоу.

В список "бестолковых" также вошли Чарли Келли из "В Филадельфии всегда солнечно" (за эмоциональность и безграмотность) и Гомер Симпсон. Пользователь ibathedaily напомнил его знаменитое заявление, что найти арахис случайно лучше, чем 20 долларов.

Многие упомянули Дьюи Кроу из "Правосудия" и Хван Джун Хо из "Игры в кальмара". Итоговый топ отразил массовое мнение о персонажах, чьи действия чаще вызывали недоумение, чем пользу.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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