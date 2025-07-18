Принудительной регистрации не будет: в Госдуме развеяли страхи вокруг платформы Max

В Госдуме заявили, что регистрация на платформе Max не будет обязательной

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Госдуме заявили, что никто не будет заставлять россиян регистрироваться на платформе Max. Об этом сообщил депутат Андрей Свинцов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Свинцов напомнил, что Max — это частная коммерческая структура, а не государственный ресурс. Поэтому, по его словам, никаких обязательств — ни по регистрации, ни по размещению контента или ведению каналов — быть не может.

Он подчеркнул: речь не идёт о принудительной цифровизации или обязательной активности на платформе. Все действия пользователей, отметил депутат, должны оставаться добровольными.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появились опасения, что Max могут сделать обязательной площадкой для блогеров или бизнесов. Однако в Госдуме такие слухи назвали безосновательными.

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