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Принудительной регистрации не будет: в Госдуме развеяли страхи вокруг платформы Max

В Госдуме заявили, что регистрация на платформе Max не будет обязательной
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Правда ТВ

В Госдуме заявили, что никто не будет заставлять россиян регистрироваться на платформе Max. Об этом сообщил депутат Андрей Свинцов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Свинцов напомнил, что Max — это частная коммерческая структура, а не государственный ресурс. Поэтому, по его словам, никаких обязательств — ни по регистрации, ни по размещению контента или ведению каналов — быть не может.

Он подчеркнул: речь не идёт о принудительной цифровизации или обязательной активности на платформе. Все действия пользователей, отметил депутат, должны оставаться добровольными.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появились опасения, что Max могут сделать обязательной площадкой для блогеров или бизнесов. Однако в Госдуме такие слухи назвали безосновательными.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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