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Недовольный Воробьёв раскрыл, какой ценный совет дала ему новоиспечённая супруга

Тайно женившийся Воробьёв рассказал, что избранница посоветовала ему активнее вести соцсети
1:14
Правда ТВ

Певец Алексей Воробьёв, тайно женившийся на оперной диве Аиде Гарифуллиной несколько месяцев назад, осваивает роли мужа.

Первый брачный опыт, по его словам, приносит удовольствие, но уже возникли любопытные детали.

Воробьёв неожиданно признался в соцсетях, что хрупкая супруга берёт бразды правления в свои руки. Гарифуллина посоветовала Алексею активнее наполнять свой блог разнообразным контентом для подписчиков.

Артиста слегка возмутил факт, что сама Аида не следует собственному совету и не развивает свои страницы. Однако Воробьёв не стал спорить и оперативно добавил новые яркие фото, сопроводив их ироничной подписью: "Этот сторис во имя любви".

Поклонники отмечают, что на снимках пара крайне редко появляется вместе. Чаще они публикуют фото из одних мест, но по отдельности. Гарифуллина часто скрывает лицо, поворачиваясь спиной.

Возможно, привычка к скрытности осталась со времён начала романа, когда звёзды прятались от папарацци. Напомним, Воробьёв скрывал свадьбу, пока новость не обнародовали СМИ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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