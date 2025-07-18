Наценка 200% за обычный пакет: супермаркеты попали под антимонопольную проверку

ФАС начала проверку Пятерочки, Магнита и других сетей из-за наценки на пакеты

1:34 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Федеральная антимонопольная служба начала проверку крупнейших продуктовых сетей России — "Пятерочки", "Перекрестка", "Магнита" и "Дикси". Поводом стала одинаковая цена на пластиковые пакеты — 9 рублей 99 копеек. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров.

По данным ассоциации, себестоимость одного такого пакета — от 2,5 до 3 рублей. То есть наценка может достигать 200 процентов. В обращении к ФАС говорится о возможном ценовом сговоре между сетями. Ведомство уже подтвердило: если найдут нарушения — будут меры.

В ФАС напомнили, что ранее уже возбуждали дела в отношении других ритейлеров. В начале июля антимонопольщики предъявили претензии к сети "Светофор". Тогда нарушения нашли в 14 регионах страны. В том числе — в Татарстане, Якутии, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Воронежской и Белгородской областях.

Особое внимание тогда вызвали кабальные условия договоров с поставщиками. Ритейлеры устанавливали, что платить за товар будут только после его продажи. А расходы на утилизацию просроченной продукции перекладывались на производителя.

Теперь же под прицелом оказались сами пакеты — деталь вроде бы мелкая, но знакомая каждому покупателю. Проверка покажет, законна ли на них такая наценка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.