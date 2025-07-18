Тяжелейший удар: раскрыто, по какой причине Брижит Макрон унижает мужа на глазах у всех

Напряжение вокруг семьи президента Франции Эммануэля Макрона нарастает. Недавние публичные инциденты, включая скандальную пощёчину и унижение главы государства, имеют глубокие корни.
Причиной стала тяжёлая онлайн-травля Брижит Макрон. Первая леди годами страдает от жестоких насмешек и теорий заговора о её прошлом.
Daily Mail сообщает, что супруга президента безуспешно пыталась бороться с клеветой через суд. Парижский апелляционный суд недавно вынес шокирующее решение.
Судьи фактически отказались признать ложными утверждения о том, что Брижит якобы родилась мужчиной. Этот вердикт стал для неё тяжелейшим ударом.
По данным издания, именно этот стресс и чувство бессилия объясняют её нервозность и странное поведение на публике. Правовая неудача лишь подлила масла в огонь.
Травля в Сети усилилась многократно. Теперь обсуждают не только абсурдные теории, но и другие интимные детали жизни пары. Ситуация достигла критической точки.
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