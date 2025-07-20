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Не открывается глаз, проваливается щека: такая косметология может изуродовать

Косметолог Кузнецова назвала нитевые подтяжки и шлифовки самыми рискованными процедурами
1:44
Правда ТВ

Некоторые косметологические процедуры, несмотря на свою популярность, могут обернуться серьёзными осложнениями. Об этом рассказала научный руководитель Московской ассоциации косметологов Елена Кузнецова. По её словам, даже опытные врачи с осторожностью относятся к нитевым подтяжкам, лазерной шлифовке и введению больших объёмов филлеров.

Наибольший риск, по словам эксперта, связан с нитевыми методиками. После такой процедуры нужен обязательный период реабилитации — минимум неделя, а иногда и две. Если пациент не соблюдает рекомендации, могут возникнуть осложнения.

Опасность представляют и лазерные шлифовки лица, особенно CO₂ и фракционные. Эти процедуры сильно нагружают кожу. При нарушении восстановительного режима она может долго заживать или даже дать негативную реакцию.

Отдельную тревогу у специалистов вызывает введение больших доз филлеров — особенно в грудь и ягодицы. Здесь важно не только мастерство врача, но и поведение пациента. Например, если на препарат нельзя садиться двое суток, а человек нарушает это правило — результат может быть непредсказуемым.

Даже с "безопасным" ботоксом возможны проблемы, если переборщить с дозировкой. В этом случае может нарушиться мимика, нависнуть брови или один глаз просто перестанет нормально открываться.

Кузнецова подчёркивает: в косметологии общий риск осложнений невысок — около 2-3%. Но даже такая вероятность требует осторожности. А главное — доверять только профессионалам и чётко соблюдать их рекомендации.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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