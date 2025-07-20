Не открывается глаз, проваливается щека: такая косметология может изуродовать

Косметолог Кузнецова назвала нитевые подтяжки и шлифовки самыми рискованными процедурами

1:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Некоторые косметологические процедуры, несмотря на свою популярность, могут обернуться серьёзными осложнениями. Об этом рассказала научный руководитель Московской ассоциации косметологов Елена Кузнецова. По её словам, даже опытные врачи с осторожностью относятся к нитевым подтяжкам, лазерной шлифовке и введению больших объёмов филлеров.

Наибольший риск, по словам эксперта, связан с нитевыми методиками. После такой процедуры нужен обязательный период реабилитации — минимум неделя, а иногда и две. Если пациент не соблюдает рекомендации, могут возникнуть осложнения.

Опасность представляют и лазерные шлифовки лица, особенно CO₂ и фракционные. Эти процедуры сильно нагружают кожу. При нарушении восстановительного режима она может долго заживать или даже дать негативную реакцию.

Отдельную тревогу у специалистов вызывает введение больших доз филлеров — особенно в грудь и ягодицы. Здесь важно не только мастерство врача, но и поведение пациента. Например, если на препарат нельзя садиться двое суток, а человек нарушает это правило — результат может быть непредсказуемым.

Даже с "безопасным" ботоксом возможны проблемы, если переборщить с дозировкой. В этом случае может нарушиться мимика, нависнуть брови или один глаз просто перестанет нормально открываться.

Кузнецова подчёркивает: в косметологии общий риск осложнений невысок — около 2-3%. Но даже такая вероятность требует осторожности. А главное — доверять только профессионалам и чётко соблюдать их рекомендации.

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