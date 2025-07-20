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Ждали помощи — получили отравление: к чему приводит доверие к просроченным таблеткам

Фармаколог Абизов: просроченные лекарства могут вызвать токсический эффект
1:28
Правда ТВ

Просроченные таблетки могут быть опасны для здоровья — об этом предупреждает фармаколог Евгений Абизов. Он напомнил, что использовать лекарства с истёкшим сроком годности так же опасно, как и испорченные продукты питания.

Абизов объяснил, что большинство таблеток — это химические препараты. Со временем их состав меняется: действующие вещества разрушаются или вступают в нежелательные реакции. Особенно если лекарства хранились неправильно — при высокой влажности или неподходящей температуре.

Фармаколог подчеркнул: в лучшем случае просроченное средство просто не подействует. Но в худшем — может вызвать токсический эффект. Это особенно опасно для пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Он отметил, что даже фитопрепараты — растительные средства — после окончания срока хранения могут потерять эффективность или повести себя непредсказуемо.

Абизов призвал быть особенно осторожными. Он сказал, что взрослый человек волен сам рисковать своим здоровьем, но передавать просроченные таблетки другим — недопустимо. "Можно, конечно, достать прабабушкин анальгин, — сказал он, — но это уже лотерея. А если даёшь его другому — это уже не твой риск".

Эксперты напоминают: всегда проверяйте срок годности на упаковке и не храните лекарства "на всякий случай" годами.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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