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Истинную причину должны знать: закрытие шоу Кольбера после его атак на Трампа вызвало скандал

CBS закроет популярное вечернее ТВ-шоу со Стивеном Кольбером после критики Дональда Трампа
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Правда ТВ

Американский телеканал CBS объявил о прекращении вещания "Позднего шоу со Стивеном Кольбером" в мае 2026 года.

Закроется и вся франшиза "Позднего шоу". В заявлении CBS News решение названо исключительно финансовым, продиктованным сложной ситуацией в сегменте вечерних программ.

Канал подчеркнул, что причина не связана с содержанием шоу, назвав Кольбера "незаменимым" и частью "пантеона великих" вечернего ТВ. CBS выразила гордость сотрудничеством.

Это решение вызвало вопросы из-за активной критики Кольбером президента Дональда Трампа и его поддержки демократов.

Сенатор-демократ Адам Шифф призвал в соцсети X раскрыть истинные мотивы: "Если закрыли по политическим причинам, публика заслуживает знать". CBS настаивает на отсутствии политической подоплеки.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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