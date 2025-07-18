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Ожидающая рождения третьего сына Тодоренко призналась, что придумала имя для дочери

Беременная третьим сыном Регина Тодоренко озвучила имя будущей дочери
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Правда ТВ

Телеведущая Регина Тодоренко в шоу "УТРО.ТНТ" призналась в давней мечте о дочери.

Она представляла, как будет заплетать ей косички, надевать розовые платья и назовет Клавдией — в честь прабабушки.

"Ходила по магазинам и визуализировала", — поделилась блогерша.

Однако реальность оказалась иной. Пол будущего ребёнка Тодоренко раскрыла в клипе на песню "Любовь". Артистка заметила, что трек совпал с её жизненной ситуацией, где она хочет дарить любовь.

"Задача была — создать красивый видеоальбом на память. Команда узнала о поле лишь на монтаже, увидев, к какому огоньку я приду. Итог — снова к синему", — объяснила Регина.

Это означает, что она ожидает третьего мальчика.

Тодоренко подчеркнула ценность клипа как семейной реликвии, которую будут пересматривать через годы, говоря ребёнку: "Смотри, как мы тебя ждали!"

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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