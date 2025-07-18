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Хочу влюбиться, но не могу: сбежавший в Израиль Привольнов шокировал признанием о ведущих российского ТВ

Антон Привольнов заявил об отсутствии обаятельных ведущих на российском ТВ
Правда ТВ

Экс-ведущий "Контрольной закупки" (Первый канал) Антон Привольнов, ныне живущий в Израиле, резко высказался о российском телевидении.

В интервью Ирине Петровской он заявил об отсутствии обаятельных ведущих.

"Смотрю российские каналы. Хочу в кого-то влюбиться, но вообще никак. Не верю… Не могу", — откровенно признался Привольнов.

Он объяснил свою невозможность проникнуться симпатией к современным коллегам.

Единственным исключением он назвал журналистку и медиаменеджера Татьяну Миткову, которую считает самой обаятельной. Сама Петровская в беседе предложила кандидатуру Светланы Сорокиной.

Привольнов эмигрировал из России, и его критика прозвучала из-за рубежа, добавив скандальности заявлению о потере обаяния на отечественном ТВ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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