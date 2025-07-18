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Всё это позади: Владимир Машков раскрыл причину ухода из кино

Владимир Машков отказался от съёмок в кино ради руководства театрами
Правда ТВ

Владимир Машков объяснил своё отсутствие в новых фильмах и сериалах. Актёр сознательно отошёл от съёмок, полностью сосредоточившись на театральной деятельности. 

Машков занимает пост председателя Союза театральных деятелей России. Также он является художественным руководителем Театра Олега Табакова и московского театра "Современник".

По словам известного артиста, в настоящее время он даже не рассматривает приглашения.

"Всё это позади. Сейчас мы активно готовимся к важной дате — 17 августа исполнилось бы 90 лет Олегу Павловичу Табакову", — цитирует Машкова mk.ru.

Напомним, актёр — обладатель престижных кинопремий "Ника", "Золотой орёл" и "ТЭФИ". Однако сейчас его энергия направлена исключительно на театр и подготовку к юбилею своего наставника.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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