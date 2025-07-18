До первой бабы: Синицына шокировала откровением о предательствах и несущих конструкциях в дружбе

Актриса Софья Синицына заявила, что женщины её неоднократно предавали

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

30-летняя актриса Софья Синицына неожиданно поделилась мыслями о дружбе с мужчинами и женщинами. По её словам, с представителями противоположного пола найти общий язык проще.

Синицына, прославившаяся как Ксения из "Чистых" и скандальной репутацией, опубликовала откровенный снимок с отдыха на Патриарших прудах. На фото она в чёрном наряде с глубоким декольте.

Сопровождая фото под песню "Люди встречаются", актриса высказалась загадочно: "Складывается ощущение, что самая крепкая дружба у мужчины и женщины. Женщины предавали неоднократно, но тут главное, чтоб все выспались".

Она добавила, что мужская дружба "тоже до первой бабы", иронично заметив: "да начнутся голодные игры". Однако Синицына верит в существование прочных, "устойчивых несущих конструкций" в отношениях между людьми.

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