Трамп хотел вернуть вкус детства — но Coca-Cola отказалась менять рецепт

Coca-Cola опровергла заявление Трампа о замене кукурузного сиропа на тростниковый сахар

1:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Coca-Cola защищает свой рецепт. Компания выступила с заявлением после слов Дональда Трампа, который заявил, будто убедил производителя перейти с кукурузного сиропа на тростниковый сахар в напитках для США.

Трамп написал в соцсетях, что говорил с руководством компании и что те якобы согласились. По его словам, тростниковый сахар "просто лучше", и переход на него — "очень хорошее решение".

Сначала Coca-Cola поблагодарила Трампа за интерес и пообещала "новые продукты". Но позже компания чётко дала понять: кукурузный сироп — это безопасный и давно используемый в США подсластитель. Он, по словам компании, ничем не хуже обычного сахара. И содержит столько же калорий.

Coca-Cola сослалась на Американскую медицинскую ассоциацию, которая в 2023 году заявила: пока нет оснований ограничивать использование кукурузного сиропа или ставить на него предупреждающие ярлыки.

Интересно, что сам Трамп пьёт Diet Coke — она не содержит ни тростникового сахара, ни сиропа. Только подсластитель аспартам. Так что спор — скорее символический.

А вот если компания действительно сменит состав, это может изменить рынок газировки в США. Сейчас он оценивается в 285 миллиардов долларов. В Мексике Coca-Cola делают с тростниковым сахаром. И в Америке такой напиток известен как "мексиканская Кола" — стоит дороже и считается "настоящей".

Но вернуться к сахару в США будет сложно. С 80-х годов компания использует сироп — благодаря господдержке фермеров. А на тростниковый сахар до сих пор действуют пошлины. Кстати, многие из этих тарифов ввёл сам Трамп.

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