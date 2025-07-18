Не стрессоустойчивый: оператор с премиями Ника нахамил Валерии Гай Германике при попытке устроиться к ней

Режиссёр Валерия Гай Германика поделилась в Telegram неприятным инцидентом на собеседовании.
К ней пришёл оператор, желавший устроиться на работу. Мужчина активно расхваливал себя и демонстрировал полученные премии "Ника".
Когда Германика задала вопрос о его жизни и детях, последовала неожиданно грубая реакция. Оператор ответил нецензурно, заявив, что это не касается режиссёра.
"А я поняла, он просто не стрессоустойчивый и не сможет в нашем режиме", — прокомментировала режиссёр, объяснив, почему такой кандидат не подходит для её команды.
Ранее, в июне, Германика публиковала топ-5 неловких съёмочных ситуаций. В их числе — выпавшие на холоде зубные импланты у оператора, появление лысого мужчины вместо дублера-женщины и доставка улыбающегося чучела волка вместо игрового.
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