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Не стрессоустойчивый: оператор с премиями Ника нахамил Валерии Гай Германике при попытке устроиться к ней

Валерия Гай Германика столкнулась с хамством оператора на собеседовании
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Правда ТВ

Режиссёр Валерия Гай Германика поделилась в Telegram неприятным инцидентом на собеседовании.

К ней пришёл оператор, желавший устроиться на работу. Мужчина активно расхваливал себя и демонстрировал полученные премии "Ника".

Когда Германика задала вопрос о его жизни и детях, последовала неожиданно грубая реакция. Оператор ответил нецензурно, заявив, что это не касается режиссёра.

"А я поняла, он просто не стрессоустойчивый и не сможет в нашем режиме", — прокомментировала режиссёр, объяснив, почему такой кандидат не подходит для её команды.

Ранее, в июне, Германика публиковала топ-5 неловких съёмочных ситуаций. В их числе — выпавшие на холоде зубные импланты у оператора, появление лысого мужчины вместо дублера-женщины и доставка улыбающегося чучела волка вместо игрового.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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