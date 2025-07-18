Красная книга не спасла: вырубка в Подмосковье добивает последних журавлей

В Рузском округе вырубили 60 гектаров леса — жители сообщили о гибели животных

1:28 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В деревне Редькино, что в Рузском округе Подмосковья, разгорается экологический скандал. Жители бьют тревогу: из-за масштабной вырубки леса страдают звери и птицы, в том числе занесённые в Красную книгу.

Как выяснила "Лента.ру", в районе начали расчищать территорию под один из крупнейших песчаных карьеров в области. Работы стартовали весной этого года. Уже уничтожено более 60 гектаров леса. На месте — груды пней, грязь, сломанные ветки. Активисты рассказывают: животных становится всё меньше. Иногда находят погибших барсуков или разбитые гнёзда редких птиц.

Один из таких случаев попал на видео. На кадрах — перепуганный заяц, который бегает по детской площадке, пытаясь спрятаться от шума техники. Местные также замечали серых журавлей — их называют символом здешних болот. Эти птицы занесены в Красную книгу Подмосковья. По словам жителей, их гнёзда находятся всего в километре от зоны вырубки.

В лесах вокруг Редькино до недавнего времени жили лоси, кабаны, лисы, аисты, коршуны и другие дикие животные. Теперь часть их среды обитания безвозвратно уничтожена. Активисты требуют приостановить работы и провести экологическую экспертизу, пока ущерб не стал необратимым.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.