После Лаврова — никого: КНДР внезапно закрыла курорт для иностранцев

Bloomberg: КНДР запретила иностранцам посещать курорт Вонсан-Кальма после визита Лаврова

1:28 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Северной Корее временно закрыли доступ к популярному пляжному курорту Вонсан-Кальма для иностранных туристов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ограничения ввели сразу после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Во время своей поездки Лавров побывал на курорте и провёл переговоры с Ким Чен Ыном. В том числе — на его личной яхте. Глава МИДа передал северокорейскому лидеру тёплые слова от президента Владимира Путина.

Причины запрета на посещение курорта пока не объясняются. Но эксперты полагают, что объект ещё не готов к приёму гостей. Аналитики из программы 38 North при Центре Стимсона, ссылаясь на спутниковые снимки, пишут, что некоторые здания выглядят недостроенными. Один из крупных отелей, например, не используется, а бассейн на крыше до сих пор пуст.

Несмотря на официальное открытие, туристическая зона пока остаётся малолюдной. Северокорейские власти никак не прокомментировали, когда ограничения будут сняты и смогут ли туда вернуться иностранные туристы.

Ранее Вонсан-Кальма позиционировался как престижный проект лично Ким Чен Ына. Он рассчитывал привлечь на корейские пляжи гостей из Китая, России и других стран. Однако развитие курорта, похоже, идёт с задержками.

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