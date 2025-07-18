Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

После Лаврова — никого: КНДР внезапно закрыла курорт для иностранцев

Bloomberg: КНДР запретила иностранцам посещать курорт Вонсан-Кальма после визита Лаврова
1:28
Правда ТВ

В Северной Корее временно закрыли доступ к популярному пляжному курорту Вонсан-Кальма для иностранных туристов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ограничения ввели сразу после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Во время своей поездки Лавров побывал на курорте и провёл переговоры с Ким Чен Ыном. В том числе — на его личной яхте. Глава МИДа передал северокорейскому лидеру тёплые слова от президента Владимира Путина.

Причины запрета на посещение курорта пока не объясняются. Но эксперты полагают, что объект ещё не готов к приёму гостей. Аналитики из программы 38 North при Центре Стимсона, ссылаясь на спутниковые снимки, пишут, что некоторые здания выглядят недостроенными. Один из крупных отелей, например, не используется, а бассейн на крыше до сих пор пуст.

Несмотря на официальное открытие, туристическая зона пока остаётся малолюдной. Северокорейские власти никак не прокомментировали, когда ограничения будут сняты и смогут ли туда вернуться иностранные туристы.

Ранее Вонсан-Кальма позиционировался как престижный проект лично Ким Чен Ына. Он рассчитывал привлечь на корейские пляжи гостей из Китая, России и других стран. Однако развитие курорта, похоже, идёт с задержками.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.