Дочь покойного брата Сергея Лазарева стала актрисой: реакция певца

Племянница Сергея Лазарева стала дипломированной актрисой

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В семье Сергея Лазарева праздник: его племянница, Алина Лазарева, официально стала актрисой.

Дочь покойного брата певца окончила Институт театрального искусства имени И. Д. Кобзона. Радостную новость Алина сообщила в Instagram*, опубликовав фото с вручения диплома.

"Всё! Я дипломированная актриса театра и кино", — написала она.

Сергей Лазарев тут же отреагировал в комментариях: "Поздравляю! Красотка! Умничка! Горжусь!".

Напомним, родной брат артиста, Павел Лазарев, погиб в ДТП 10 лет назад. Сергей взял на себя заботу о его дочери, разглядел её талант и поддержал выбор актёрской профессии.

Судя по соцсетям Алины, у неё с дядей очень тёплые отношения. Она часто делится их архивными снимками и поздравлениями. Лазарев, в свою очередь, постоянно подчёркивает, как гордится успехами племянницы.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

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