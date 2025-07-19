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Бессонница не прощает: один пропущенный сон старит организм на годы

Нейрофизиолог Викс: бессонницу нельзя компенсировать сном на следующий день
1:16
Правда ТВ

 Миф о том, что можно отоспаться после бессонной ночи и восстановить силы, оказался опасным заблуждением. Об этом заявил нейрофизиолог Райбель Викс в интервью испанскому изданию Infosalus.

По словам эксперта, даже если вы проспите дольше на следующий день или отоспитесь в выходные, вред, нанесённый организму за одну бессонную ночь, не исчезнет. Сон, по его словам, не работает по принципу «догнать и перегнать». Урон уже нанесён — и он затрагивает весь организм.

Викс объяснил, что постоянный недосып может привести к серьёзным последствиям. Среди них — ухудшение памяти, скачки настроения, снижение иммунитета, преждевременное старение, а также повышенные риски гипертонии, диабета и ожирения.

Ранее о качестве сна говорила и нутрициолог Кайла Кроули. Она напомнила, что жирная пища перед сном вызывает изжогу, которая мешает заснуть и ухудшает общее самочувствие.

Эксперты подчёркивают: стабильный, качественный сон — не роскошь, а основа здоровья. И восполнить его разовым «отсыпанием» невозможно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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