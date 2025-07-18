А ты знаешь, что такое лифчик? На звезду Слова пацана обрушилась критика за откровенные отпускные фото

16-летняя Анна Пересильд делится снимками из отпуска в Италии с мамой, Юлией Пересильд. Фото из Ватикана, Милана, Флоренции и улочек итальянских городов опубликованы в Instagram*.
Анна позирует в белом кардигане с глубоким вырезом, чёрном мини-платье и гороховом комплекте. Выбор нарядов без бюстгальтера вновь спровоцировал шквал неоднозначных комментариев.
Пользователи восхищались её стилем, но многие упрекали в излишней откровенности, напрямую спрашивая про лифчик.
Это не первая подобная критика в адрес Анны. Сама актриса считает её необоснованной: "Считаю, что одеваюсь абсолютно нормально. Просто я не позиционирую себя как ребёнка".
Мама поддерживает её выбор. Отец, Алексей Учитель, ранее заявлял, что желание подростка выглядеть старше — нормально.
Анна стала известна после роли в сериале "Слово пацана". Сейчас она встречается с певцом Ваней Дмитриенко, с которым недавно дебютировала как пара.
* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.