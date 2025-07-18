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А ты знаешь, что такое лифчик? На звезду Слова пацана обрушилась критика за откровенные отпускные фото

Анна Пересильд столкнулась с новой волной критики за наряды на фото из Италии
1:15
Правда ТВ

16-летняя Анна Пересильд делится снимками из отпуска в Италии с мамой, Юлией Пересильд. Фото из Ватикана, Милана, Флоренции и улочек итальянских городов опубликованы в Instagram*.

Анна позирует в белом кардигане с глубоким вырезом, чёрном мини-платье и гороховом комплекте. Выбор нарядов без бюстгальтера вновь спровоцировал шквал неоднозначных комментариев.

Пользователи восхищались её стилем, но многие упрекали в излишней откровенности, напрямую спрашивая про лифчик.

Это не первая подобная критика в адрес Анны. Сама актриса считает её необоснованной: "Считаю, что одеваюсь абсолютно нормально. Просто я не позиционирую себя как ребёнка".

Мама поддерживает её выбор. Отец, Алексей Учитель, ранее заявлял, что желание подростка выглядеть старше — нормально.

Анна стала известна после роли в сериале "Слово пацана". Сейчас она встречается с певцом Ваней Дмитриенко, с которым недавно дебютировала как пара.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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