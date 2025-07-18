Деньги есть — доказательств нет: почему банк вправе отказать даже в открытии вклада

РБК: банки вправе запрашивать подтверждение происхождения денег при открытии вклада

1:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Если вы решили открыть вклад и принесли в банк крупную сумму наличными — будьте готовы: вас могут попросить подтвердить происхождение этих денег. Такое право у банков есть, и оно основано на законе № 115-ФЗ, который борется с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Но проверяют не всех подряд. Как рассказали в ВТБ, запросы отправляют только в случае, если у банка возникли сомнения. Например, если сумма внушительная, деньги вносятся наличными или операция выглядит подозрительной. Иногда подтверждение могут запросить даже при снятии денег со счёта.

Что делать, если банк запрашивает документы? Подойдут справка 2-НДФЛ, договор купли-продажи, бумаги о наследстве или дарении, выписки с других счетов. Главное, чтобы источник был понятен и легален.

Если вы откажетесь — банк вправе не только не принять вклад, но и заблокировать счёт, приостановить онлайн-обслуживание или даже передать информацию в Росфинмониторинг. Однако сам по себе отказ предоставлять документы — не преступление. Но если позже выяснится, что деньги связаны с нарушением закона, последствия могут быть серьёзными — вплоть до налоговой или уголовной проверки.

Если банк всё-таки отказал, вы можете запросить письменное объяснение. Затем — предоставить нужные документы. Если это не помогло, вы вправе обратиться в специальную комиссию при Центробанке или даже подать в суд.

В целом, как говорят эксперты, банки не требуют "идеальной" бумажной истории — достаточно внятного объяснения. Но лучше заранее уточнить, какие документы могут понадобиться. Особенно если планируете внести крупную сумму.

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