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Путин предложил душить в ответ: зарубежные сервисы могут попасть под запрет

Путин поручил разработать ограничения для ПО и сервисов из недружественных стран
1:10
Правда ТВ

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о новых ограничениях для зарубежного софта, включая коммуникационные сервисы. Речь идёт о продуктах из так называемых недружественных стран.

Это поручение появилось после майской встречи Путина с представителями бизнеса. Тогда один из предпринимателей пожаловался, что иностранные сервисы, например Zoom, формально заявляют об уходе, но на деле продолжают работать в России. По его словам, из-за этого российские IT-компании теряют миллиарды.

Путин с ним согласился. Он напомнил, что Россия никого сама не выгоняла, но теперь, цитата, её "пытаются душить". В ответ на это, по мнению главы государства, следует действовать так же — то есть вводить зеркальные меры и ограничивать иностранные платформы.

В поручении подчёркивается: важно обратить внимание не только на сами сервисы, но и на программное обеспечение, которое они используют. Какие именно меры будут предложены — станет ясно после того, как правительство подготовит соответствующий доклад.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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