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Б/у перестали брать: вторичный авторынок ушёл в минус впервые за год

В России впервые с начала года сократился рынок легковых автомобилей с пробегом — «Автостат»
1:21
Правда ТВ

В России впервые с начала года сократился рынок подержанных легковых автомобилей. Об этом сообщают аналитики "Автостата". По их данным, за первое полугодие продажи таких машин упали на полпроцента по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 2 миллионов 730 тысяч штук.

Особенно заметно падение в июне. Все десять самых популярных моделей в этом сегменте показали хуже результаты, чем в мае и в июне прошлого года. Хуже всех — у Lada 4x4. Её продажи просели почти на 11% и составили чуть больше семи тысяч машин. У Kia Rio — минус 13%, до 9 тысяч 120 автомобилей.

Эксперты объясняют падение сразу несколькими причинами. По словам директора департамента автомобилей с пробегом в ГК "Автодом" и "АвтоСпецЦентр" Андрея Гришакова, спрос снижается из-за высокой ключевой ставки. Также повлияли стабилизация валютного курса и сезонный спад — он обычно начинается в мае, уточняет "Коммерсантъ".

Рынок новых автомобилей в последнее время показывает рост, а вот вторичный начинает сдавать позиции. Это первый минус за год — и сигнал для участников рынка, что ситуация начала меняться.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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