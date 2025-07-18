Зарплату платят, а играть не дают: артисты МХАТ раскрыли схему Кехмана после обвинений в растрате

Во МХАТе им. Горького недовольны работой обвинённого в растрате директора Кехмана

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Во МХАТ им. Горького царит недовольство на фоне уголовного дела против директора Владимира Кехмана, обвинённого в растрате средств на ремонт.

Источник в театре поделился с kp.ru деталями ситуации. По словам сотрудника, ремонты в здании стали постоянными.

"Кехман действует по схеме: театр работает 2-3 месяца, затем закрывается на ремонт. Так продолжается уже три с половиной года. Фактически, работа стоит", — пояснил источник.

Официальной причиной простоя называют проблемы с дорогим импортным оборудованием, заказанным в недружественных странах. Планируемое открытие назначено на октябрь-ноябрь.

При этом артисты продолжают получать зарплату, несмотря на редкие показы спектаклей.

"Нам говорят о 30 названиях в репертуаре, но их не играют. Что делать артистам без работы полтора года? Зарплата — это хорошо, но хочется выходить на сцену", — добавил собеседник издания.

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