Зарплату платят, а играть не дают: артисты МХАТ раскрыли схему Кехмана после обвинений в растрате

Во МХАТ им. Горького царит недовольство на фоне уголовного дела против директора Владимира Кехмана, обвинённого в растрате средств на ремонт.
Источник в театре поделился с kp.ru деталями ситуации. По словам сотрудника, ремонты в здании стали постоянными.
"Кехман действует по схеме: театр работает 2-3 месяца, затем закрывается на ремонт. Так продолжается уже три с половиной года. Фактически, работа стоит", — пояснил источник.
Официальной причиной простоя называют проблемы с дорогим импортным оборудованием, заказанным в недружественных странах. Планируемое открытие назначено на октябрь-ноябрь.
При этом артисты продолжают получать зарплату, несмотря на редкие показы спектаклей.
"Нам говорят о 30 названиях в репертуаре, но их не играют. Что делать артистам без работы полтора года? Зарплата — это хорошо, но хочется выходить на сцену", — добавил собеседник издания.
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