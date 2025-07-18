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Если бы не знала лично, считала бы, что не всё в порядке: Кожевникова о скандальных словах Гогунского

Кожевникова прокомментировала скандальные высказывания Гогунского перед съёмками в Универе
1:13
Правда ТВ

Актриса Мария Кожевникова впервые отреагировала на скандал вокруг высказываний коллеги Виталия Гогунского.

Вскоре им предстоит совместная работа в "Универе", и Кожевникова пояснила своё отношение к партнёру. Её слова приводит StarHit.

Кожевникова призналась, что была потрясена заявлениями Гогунского. Однако, зная его много лет, актриса считает, что он просто ошибся в формулировках.

Она охарактеризовала Виталия как душевного человека на площадке и в жизни.

"Мы давно близко не общаемся, но это мужчина, уважающий женщин. Видимо, он неверно излагает мысли. По сути, он добрый. Его слова… они немного потрясают", — отметила Мария.

Актриса подчеркнула: не будь она знакома с Гогунским лично, то могла бы счесть его неадекватным. Но Кожевникова видела его отношения с женой Анной и знает его поведение рядом с женщиной.

"У многих звёзд женщины — музы. Виталик такой. Он неграмотно это выражает, но хочет творить. В жизни он женщин не принижает", — заключила исполнительница роли Аллочки.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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