Кто и зачем раскачивает Telegram: Дуров намекнул на скрытую войну

Дуров допустил кампанию по дискредитации Telegram после новостей о представительстве в РФ

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Основатель Telegram Павел Дуров снова заговорил о возможной кампании против мессенджера. Он считает, что в отношении платформы может вестись целенаправленная дискредитация. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Дуров напомнил о своём июльском посте, в котором предположил, что дело может быть не в случайных ошибках журналистов, а в организованных попытках очернить Telegram. Сейчас он добавил к той публикации короткий комментарий — всего одно слово: "100%". Тем самым он подтвердил, что уверен в своих выводах.

Заявление появилось на фоне новостей о том, что Telegram начал процесс открытия официального представительства в России. Об этом ранее сообщил Роскомнадзор.

При этом сам Дуров недавно опроверг слухи о возможной блокировке мессенджера. Он подчеркнул, что распространяемая дезинформация может быть частью общего плана по подрыву доверия к платформе.

Telegram остаётся одним из самых популярных мессенджеров в России. И любые новости о его работе вызывают большой общественный резонанс.

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