Кусок недоразумения: Лебедев требует снести легендарный кинотеатр, где когда-то ели вкусное мороженое

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев сделал неожиданное предложение в своём Telegram-канале. Он заявил, что бывший кинотеатр "Россия", переименованный в "Пушкинский", необходимо снести.
По его словам, здание "добровольно начало разваливаться". Лебедев уверен, что учреждению давно пора уйти в прошлое.
Он вспоминает, как проводил там детство, отмечая вкусное мороженое, игровые автоматы и документальные фильмы.
Однако времена изменились. Большие кинозалы утратили востребованность. Впоследствии в здании открылось казино "Шангри Ла", чей логотип блогер едко сравнил с "двумя беседующими глистами".
После выдворения казино там возник "бессмысленный Театр Мюзикла".
Лебедев подчеркивает, что полвека назад здание было интересным и современным. Сейчас же, по его резкой оценке, это "кусок недоразумения" в сердце столицы. При этом дизайнер признаёт: у "Пушкинского" лучшая локация в стране.
На этом фоне он настаивает на сносе. Лебедев считает, что на таком ценном месте должно появиться нечто новое. Это должно быть красивое, общедоступное пространство, достойное статуса Москвы.
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