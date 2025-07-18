Кусок недоразумения: Лебедев требует снести легендарный кинотеатр, где когда-то ели вкусное мороженое

Артемий Лебедев призвал снести кинотеатр Пушкинский в центре Москвы

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев сделал неожиданное предложение в своём Telegram-канале. Он заявил, что бывший кинотеатр "Россия", переименованный в "Пушкинский", необходимо снести.

По его словам, здание "добровольно начало разваливаться". Лебедев уверен, что учреждению давно пора уйти в прошлое.

Он вспоминает, как проводил там детство, отмечая вкусное мороженое, игровые автоматы и документальные фильмы.

Однако времена изменились. Большие кинозалы утратили востребованность. Впоследствии в здании открылось казино "Шангри Ла", чей логотип блогер едко сравнил с "двумя беседующими глистами".

После выдворения казино там возник "бессмысленный Театр Мюзикла".

Лебедев подчеркивает, что полвека назад здание было интересным и современным. Сейчас же, по его резкой оценке, это "кусок недоразумения" в сердце столицы. При этом дизайнер признаёт: у "Пушкинского" лучшая локация в стране.

На этом фоне он настаивает на сносе. Лебедев считает, что на таком ценном месте должно появиться нечто новое. Это должно быть красивое, общедоступное пространство, достойное статуса Москвы.

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