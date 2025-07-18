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Слишком мощная ПВО: почему США отказываются от своих легендарных бомбардировщиков

TNI: США планируют отказаться от B-1B Lancer из-за ПВО России и Китая
1:31
Правда ТВ

США могут отказаться от стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом пишет обозреватель The National Interest Харрисон Касс. По его мнению, самолёт больше не справляется с задачами в условиях современного противовоздушного щита, который есть у России и Китая.

Касс объясняет: B-1B был эффективен, когда США действовали в странах вроде Ирака и Афганистана, где не было серьёзной ПВО. Но времена изменились. Сейчас США готовятся к возможным конфликтам с более сильными соперниками. И здесь, по словам обозревателя, B-1B становится уязвим.

Американские ВВС уже делают ставку на новый бомбардировщик — B-21 Raider. Он способен проникать в воздушное пространство, хорошо защищённое от атак. Автор подчёркивает: в стратегии США теперь главное — не скорость и мощь, а малозаметность.

Такое решение он называет сменой военной философии. США больше не могут полагаться на старые самолёты времён однополярного мира. В условиях жёсткой конкуренции они выбирают новые технологии.

Первый B-21 может поступить в войска уже в 2026 году. Испытательные машины планируют переоборудовать в боевые. В Пентагоне рассчитывают, что новый самолёт станет основой американской дальней авиации на десятилетия вперёд.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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