Система не прощает двойных игр: за ложный отказ от гражданства Украины — санкции и проверка

Путин ужесточил проверку россиян, отказавшихся от украинского гражданства

1:32 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент Владимир Путин подписал указ, который ужесточает правила для россиян, отказавшихся от украинского гражданства. Речь идёт о тех, кто имеет два паспорта — российский и украинский — и в прошлом году подал заявление об отказе от гражданства Украины.

Теперь, если такой человек продолжает пользоваться правами или выполнять обязанности гражданина Украины, МВД будет проводить проверку. Если подозрения подтвердятся, заявление аннулируют. Подать новое можно будет только через 10 лет.

Раньше считалось, что отказ от гражданства Украины — это формальность. Теперь российские власти усиливают контроль. Как отмечают в МВД, россияне, которые, по их мнению, продолжают считаться украинскими гражданами, будут подвергаться дополнительным проверкам.

Кроме того, ещё один указ расширяет круг лиц, которые могут инициировать такую проверку. Если раньше это мог делать только руководитель территориального отдела МВД, то теперь — и его заместитель.

Напомним, что в 2023 году власти России разрешили людям с двойным гражданством подать заявление об отказе от украинского паспорта. После подачи такого заявления человек теряет право на участие в украинской политической жизни и другие гражданские права.

Мера касается в первую очередь жителей новых регионов, где вопрос гражданства по-прежнему остаётся чувствительной темой.

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