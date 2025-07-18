18-й удар по Москве: в ЕС согласовали санкции, которых раньше избегали

ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России — под ограничения попали Северный поток и 105 танкеров

2:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По её словам, новый пакет — один из самых жёстких на сегодняшний день.

Под ограничения попадают газопроводы "Северный поток" и более сотни танкеров так называемого "теневого флота", которые, по данным ЕС, перевозят российскую нефть. Впервые санкции затронут и активы за пределами России — в частности, нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Индии.

Кроме того, страны ЕС договорились снизить потолок цен на российскую нефть. Каллас не назвала точные цифры, но агентство Reuters пишет, что речь идёт о 47 долларах 60 центах за баррель. Сейчас лимит установлен на уровне 60 долларов.

ЕС также собирается усилить давление на российский оборонный сектор. Под санкции попадут китайские банки, которые, по мнению Брюсселя, помогают обходить ограничения. Евросоюз планирует блокировать экспорт технологий, используемых в производстве беспилотников.

Путь к согласованию нового пакета был непростым. Словакия сначала выступала против, но после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен изменила позицию. Премьер Роберт Фицо сказал, что получил от Брюсселя гарантии по ценам на газ. Удалось убедить и Мальту, которая тоже изначально возражала.

С начала конфликта на Украине Евросоюз уже 17 раз вводил санкции против России. Последний пакет приняли в мае. В него вошли почти две сотни компаний и судов, связанных с российским экспортом. Москва называет такие меры незаконными и подчёркивает, что ультиматумы в её адрес неприемлемы. Владимир Путин ранее заявлял, что снятие санкций — одно из условий для начала мирных переговоров.

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